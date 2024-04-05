В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  99015 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  101388 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  105282 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  103266 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  99201 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  87035 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  78247 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134947 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134137 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133489 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

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ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

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Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

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3 апреля 2024, 11:28  •  181889 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  258784 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  262839 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  295526 просмотра

В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

В Сумах предприниматель занял земельный участок стоимостью почти 3,3 млн грн без надлежащего оформления и построил на нем сооружения для предоставления услуг платной парковки.

Общество •   •  4245 просмотра
В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В четверг в Японии зацвела сакура. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, цветение началось на 4 дня позже, чем обычно.

Новости Мира •   •  4441 просмотра
Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

В ростовской и курской областях рф прогремели взрывы.

Война •   •  7272 просмотра
В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

Украинские войска отбили российские войска возле Невельского, но столкновения продолжаются неподалеку Веселого и Роботино. Что касается Новомихайловки, Старомайорского и Часового Яра, то оккупанты сумели там продвинуться.

Война •   •  11076 просмотра
ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

Воздушные Силы обнаружили движение ударных БпЛА на севере Запорожской области и на Днепропетровщине

Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены на севере Запорожской области и в Днепропетровской области.

Война •   •  11442 просмотра
Воздушные Силы обнаружили движение ударных БпЛА на севере Запорожской области и на Днепропетровщине

Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года

С начала 2024 года гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару США из-за увеличения государственных расходов, поступления международной помощи и окончания периода уплаты годового налога на прибыль, но Национальный банк Украины продолжает активно участвовать на рынке для обеспечения курсовой стабильности и привлекательности гривневых активов.

Экономика •   •  13731 просмотра
Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года

Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об атаке беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в направлении города Никополь.

Война •   •  12307 просмотра
Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

В Харькове прогремело четыре взрыва на фоне ракетной угрозы

В Харькове снова прогремели взрывы: украинские ВВС предупредили о ракетной угрозе для региона, а местные власти сообщили о громких взрывах в городе.

Война •   •  12190 просмотра
В Харькове прогремело четыре взрыва на фоне ракетной угрозы

В "АТЕШ" предупредили о теракте росссийских спецслужб с целью дискредитации движения сопротивления в Крыму

Российские спецслужбы готовят теракт под ложным флагом и планируют обвинить в нем проукраинское партизанское движение "АТЕШ", согласно предупреждениям активистов "АТЕШ".

Война •   •  11893 просмотра
В "АТЕШ" предупредили о теракте росссийских спецслужб с целью дискредитации движения сопротивления в Крыму

российские беспилотники движутся из Херсонской в Днепропетровскую область

Военно-воздушные силы Украины информируют о перемещении российских беспилотников из Херсонской области в направлении Днепропетровской.

Война •   •  11092 просмотра
российские беспилотники движутся из Херсонской в Днепропетровскую область