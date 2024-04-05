Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн
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Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры
В четверг в Японии зацвела сакура. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, цветение началось на 4 дня позже, чем обычно.
В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы
В ростовской и курской областях рф прогремели взрывы.
ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState
Украинские войска отбили российские войска возле Невельского, но столкновения продолжаются неподалеку Веселого и Роботино. Что касается Новомихайловки, Старомайорского и Часового Яра, то оккупанты сумели там продвинуться.
Воздушные Силы обнаружили движение ударных БпЛА на севере Запорожской области и на Днепропетровщине
Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены на севере Запорожской области и в Днепропетровской области.
Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года
С начала 2024 года гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару США из-за увеличения государственных расходов, поступления международной помощи и окончания периода уплаты годового налога на прибыль, но Национальный банк Украины продолжает активно участвовать на рынке для обеспечения курсовой стабильности и привлекательности гривневых активов.
Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об атаке беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в направлении города Никополь.
В Харькове прогремело четыре взрыва на фоне ракетной угрозы
В Харькове снова прогремели взрывы: украинские ВВС предупредили о ракетной угрозе для региона, а местные власти сообщили о громких взрывах в городе.
В "АТЕШ" предупредили о теракте росссийских спецслужб с целью дискредитации движения сопротивления в Крыму
Российские спецслужбы готовят теракт под ложным флагом и планируют обвинить в нем проукраинское партизанское движение "АТЕШ", согласно предупреждениям активистов "АТЕШ".
российские беспилотники движутся из Херсонской в Днепропетровскую область
Военно-воздушные силы Украины информируют о перемещении российских беспилотников из Херсонской области в направлении Днепропетровской.