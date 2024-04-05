В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

В Сумах предприниматель занял земельный участок без надлежащего оформления. Стоимость захваченной земли оценена экспертами почти в 3,3 млн грн. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

В суде города Сумы будет рассматриваться дело о самовольном занятии земельных участков на сумму более 3,3 миллионов гривен.

Обвиняемый - физическое лицо-предприниматель, который без надлежащего оформления права собственности, пользования или аренды установил на земельном участке общей площадью 0,1310 га по улице Нижнехолодногорская в городе Сумы забор, навесы и построил гараж с целью предоставления платных услуг по парковке автотранспорта.

Эксперты оценили стоимость земли, которую он захватил, на почти 3,3 миллиона гривен.

Досудебное расследование осуществляется полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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