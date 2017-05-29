В столице проверяют информацию о заминировании апелляционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киеве взрывотехники проверяют информацию о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Киевский апелляционный хозяйственный суд заминирован. Именно такая информация поступила на линию 102. Людей срочно эвакуировали", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на месте уже работают взрывотехники.
Как сообщал УНН, в Черновцах задержали телефонного шутника, который на протяжении последних двух недель терроризировал сообщениями о заминировании все спецслужбы города.