В столиці перевіряють інформацію про замінування апеляційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Києві вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування Київського апеляційного господарського суду, передає УНН з посиланням на "Київ Оперативний".
"Київський апеляційний господарський суд заміновано. Саме така інформація надійшла на лінію 102. Людей терміново евакуювали", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на місці вже працюють вибухотехніки.
Як повідомляв УНН, у Чернівцях затримали телефонного жартівника, який упродовж останніх двох тижнів тероризував повідомленнями про замінування всі спецслужби міста.