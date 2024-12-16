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В столице рф масштабное отключение: десятки многоэтажек остались без света

В столице рф масштабное отключение: десятки многоэтажек остались без света

Киев  •  УНН

 • 6490 просмотра

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В десятках домов 114-го квартала москвы неожиданно исчезло электроснабжение и тепло. Жители сообщают о периодических включениях света, хотя плановых отключений не было запланировано.

В десятках многоэтажек на юго-востоке москвы исчез свет. По словам жителей, пропадает и тепло, передает УНН со ссылкой на Baza.

По данным "Baza", электричество пропало около 17 часов в домах 114-го квартала (Волгоградский проспект и Волжский бульвар) в московском районе Кузьминки. По словам жильцов, иногда свет включается, но ненадолго.

Пропадает и тепло - люди пишут в чатах, что батареи стремительно холодеют. По данным источников, отключение электричества в этом районе запланировано не было.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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