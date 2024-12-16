В столице рф масштабное отключение: десятки многоэтажек остались без света
Киев • УНН
В десятках домов 114-го квартала москвы неожиданно исчезло электроснабжение и тепло. Жители сообщают о периодических включениях света, хотя плановых отключений не было запланировано.
В десятках многоэтажек на юго-востоке москвы исчез свет. По словам жителей, пропадает и тепло, передает УНН со ссылкой на Baza.
По данным "Baza", электричество пропало около 17 часов в домах 114-го квартала (Волгоградский проспект и Волжский бульвар) в московском районе Кузьминки. По словам жильцов, иногда свет включается, но ненадолго.
Пропадает и тепло - люди пишут в чатах, что батареи стремительно холодеют. По данным источников, отключение электричества в этом районе запланировано не было.