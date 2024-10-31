В столице приспустили главный флаг Украины: названа причина
Киев • УНН
Из-за штормового предупреждения и шквалов ветра 15-20 м/с в Киеве приспустили главный флаг Украины. Флаг на 90-метровом флагштоке останется приспущенным до улучшения погодных условий.
В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины, передает УНН со ссылкой на КГГА.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с.
По информации КО «Киевзеленстрой», флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Напомним, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.