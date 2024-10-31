В столице приспустили главный флаг Украины: названа причина

В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины, передает УНН со ссылкой на КГГА.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с.

По информации КО «Киевзеленстрой», флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.