В столице приспустили главный флаг Украины: названа причина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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14:37 • 7355 просмотра

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Из-за штормового предупреждения и шквалов ветра 15-20 м/с в Киеве приспустили главный флаг Украины. Флаг на 90-метровом флагштоке останется приспущенным до улучшения погодных условий.

В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины, передает УНН со ссылкой на КГГА.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с.

По информации КО «Киевзеленстрой», флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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