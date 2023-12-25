В столице две аварии на водопроводных сетях: на дорогах перекрыто движение, в некоторых домах нет воды

В Киеве произошли повреждения водопроводов на ул. Добрый путь и ул. Матеюка. Из-за аварии временно отсутствует водоснабжение в некоторых домах. Также на двух дорогах перекрыто дорожное движение одной полосой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, из-за повреждения водопровода перекрыто дорожное движение по одной полосе на ул. Добрый путь. Повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 200 мм.

Из-за аварии временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Добрый Путь, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.

Жителям улицы направили автоцистерну с питьевой водой, которая находится на улице Добрый Путь, 5.

Также 25 декабря произошло повреждение водопроводной сети на ул. Матеюка, 4. Из-за необходимости продолжить разрытия на проезжей части части сейчас перекрыто движение одной полосой.

Временно отсутствует водоснабжение в 3-х жилых домах по адресам: ул. Матеюка, 4, 15-А, 15. Автоцистерна с питьевой водой водой размещена на ул. Матеюка, 15-А.

Киев расчищает дороги: задействованы почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек