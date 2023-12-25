Киев расчищает дороги: задействованы почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек

Ситуация в столице контролируемая, погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Рассказывается, что специальная техника и бригады ручной уборки Киева работают на дорогах, путепроводах, тротуарах и остановках общественного транспорта. По состоянию на 8 час утра, задействовано почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек.

Ситуация несмотря на погодные условия - контролируемая. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме; поддерживаются нормальные условия жизнедеятельности населения города.

Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов

Среди прочего это:

- Отключений электроэнергии не было; потребление электроэнергии частично увеличено но соответствует установленным нормам, электроэнергия доведена без ограничений;

- пассажирский транспорт работает по штатному графику;

- движение по улицам в Киеве Киеве происходит в штатном режиме.

Дополнение

Также сейчас известно, что по прогнозу "Укргидрометцентра" 25 декабря в Киеве облачно, мокрый снег с переходом в дождь; ветер западный, 7-12 м/с, температура в столице Киеве 5-7° тепла.

Напомним,

УНН сообщал, что утром в Киеве продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами - использовано более 397 тонн соли и 3 тонны песка за сутки.