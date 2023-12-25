Киев расчищает дороги: задействованы почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек
Киев мобилизовал более 460 единиц техники и 4200 человек для расчистки дорог, поддерживая нормальную жизнедеятельность города.
В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС
Пять израильских заложников, убитых ХАМАС, были найдены в туннелях Газы; вскрытие еще не сделано.
На юге уничтожили 22 "шахеда", 17 из которых в Одесской области, в приоритете врага припортовая инфраструктура - Силы обороны Юга
Накануне Рождества россия осуществила ракетно-дроновую атаку на юг Украины, украинские силы уничтожили 22 беспилотника и 2 ракеты.
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед": пострадавших нет
Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "шахид" в Хмельницкой области, жертв нет.
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
Готовы ли члены ВСП принимать справедливые решения и как война меняет людей.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины
Российские военные обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области.
В Николаевской области сбили "шахед", враг из артиллерии ударил по Очакову
В Николаевской области украинские войска уничтожили вражеский беспилотник "шахед"; российская артиллерия обстреляла Очаков, повредив здания, но без жертв.
россияне ударили почти 180 раз по Запорожской области: есть разрушения объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 176 обстрелов в Запорожской области, повредив здания и инфраструктуру, но не причинив вреда гражданскому населению, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
По Херсонской области россияне выпустили 288 снарядов: есть погибшая и двое раненых
71 обстрел со стороны российских войск в Херсонской области привел к гибели одного человека и ранению двух.
За сутки в результате обстрелов рф в Донецкой области пострадали трое гражданских
В результате российских обстрелов были ранены трое гражданских лиц в Донецкой области.