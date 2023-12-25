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Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 05:09  •  2537 просмотра

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Украина восстановила мост через реку Сула на трассе Борисполь-Мариуполь, улучшив транспортное сообщение и доставку грузов.

В Украине отремонтировали мост через реку Сула на трассе Борисполь-Мапиуполь, что существенно ускорит доставку различных грузов. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, пишет УНН.

"Отстроили мост через реку Сула на трассе Н-08 Борисполь-Мариуполь. Дорожные работы еще завершаются, но транспорт уже может беспрепятственно двигаться по переправе. Это важный инфраструктурный объект: он обеспечивает транспортную связь между севером, центром и югом Украины - Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областями.  Почти 3 года был закрыт для всех видов транспорта, поэтому пассажирские перевозки не осуществлялись вообще. Гуманитарные, военные, промышленные грузы перевозили в объезд на несколько сотен километров", - отметили в Госагентстве.

Сообщили, что мост длиной более 200 метров существенно не ремонтировали со времени его строительства - а это 1962 год. Сооружение уже находилось в аварийном состоянии. Отдельные элементы моста, деформационные швы и опорные части под железобетонным прогоном стали неработоспособны. Переправу закрыли для движения транспорта в марте 2021 года. Капитальный ремонт "разморозили" в ноябре 2022 года.

"В рамках обновления провели два вида ремонта: реконструкцию металлического фермового прогона и капитальный  ремонт правобережных пойменных прогонов. Строители расширили габарит моста с 6 до 9 метров, усилили фундаменты опор, построили новые опоры. Устроили новое стальное пролетное строение, уложили покрытие из гусасфальта, укрепили бутовыми камнями откосы земляного полотна. Также смонтировали систему освещения, установили фильтровальные системы для сточных вод. Сооружение имеет новое перильное и барьерное ограждение", - отметили в Госагентстве.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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