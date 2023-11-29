В столице дороги от снега расчищают почти 450 единиц спецтехники, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

После снегопада в столице, который начался в ночь на 27 ноября коммунальщики продолжают расчищать дороги, задействованы почти 450 единиц снегоуборочной спецтехники и 4 500 сотрудников. На сегодня синоптики предупреждают об осложнении погодных условий, объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

После последнего снегопада в столице расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега, обрабатывают противогололедными средствами. По состоянию на утро дорожные и коммунальные службы вместе задействовали почти 450 единиц снегоуборочной спецтехники и 4 500 сотрудников для ручной уборки - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

В Киевской городской военной администрации призвали водителей отдавать предпочтение спецтранспорту, общественному транспорту и машинам экстренных служб.

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В свою очередь в КГГА сообщили, что дороги и тротуары столицы обрабатывают противогололедными средствами и расчищают 293 единицы спецтехники КК "Киевавтодор". В местах, где техника не имеет возможности проехать, задействовано 487 работников в составе 61 бригады по ручной уборке.

Придомовые территории и зеленые зоны обрабатывают 3335 работников и 52 единицы спецтехники управляющих компаний, а также 629 работников и 42 единицы техники "зеленстроев".

Добавим

По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 29 ноября ожидается мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности: Температура в Киеве - ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.