В столице дерево, вероятно, упало на человека: что говорят в полиции и ГСЧС
Киев • УНН
На Лукьяновке в Киеве из-за сильного ветра упало дерево, предварительно погиб один человек. Полиция и ГСЧС не комментируют ситуацию, делом занимается Киевзеленстрой.
На Лукьяновке в Киеве, из-за сильного ветра дерево, вероятно, упало на человека, передает УНН.
Из-за сильного ветра, на Лукьяновке упало дерево, предварительно погиб один человек, об этом пишут местные паблики.
Журналист УНН пытался узнать детали в полиции, на что ответили так:
"Информация поступала, но ничего вам сказать не могу".
В ГСЧС также ситуацию прокомментировать не могут, ведь такими делами занимается Киевзеленстрой.
Напомним,
Вчера синоптики предупреждали, что в Киеве ожидается сильный ветер - до 15-20 м/с.