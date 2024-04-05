В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

В Киеве за неделю троих детей госпитализировали в "Первую детскую больницу" с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые были в шоколаде. Об этом сообщило КНП киевская городская детская клиническая больница 1 в Facebook, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! Изучайте состав продуктов, которые вы даете детям" За неделю в наше учреждение "Первая детская больница" поступили три ребенка с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях - говорится в сообщении.

Как сообщается, 23 марта были госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, недомогания и рвотой. Младший ребенок попал в реанимацию. "Причиной их состояния был каннабис", - указали врачи.

Как выяснилось, оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.

Также 26 марта в больницу поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом. Накануне ребенок употреблял шоколад подаренный отцу с псилоцибицином.

Данные переданы в полицию, добавили в больнице.

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