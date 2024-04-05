В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

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Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, отбросив предыдущие колебания.
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Судья в Джорджии отказал Трампу в удовлетворении его просьбы закрыть дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля
Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.
Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО обсуждают способы предоставления Украине необходимых ресурсов, включая потенциальный фонд НАТО и двусторонние соглашения, чтобы поддержать оборону Украины от российской агрессии как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.
Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь
Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы ограничить экономический потенциал и усилить санкционное давление на агрессора.
рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых
россия утверждает, что нашла проукраинские материалы в телефоне одного из подозреваемых в стрельбе в "Крокусе", которые якобы связывают нападение с войной в Украине, несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ.