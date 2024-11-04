В столичной больнице ночью произошел пожар: десятки людей эвакуированы
Киев • УНН
В киевской больнице на улице Загоровская произошел пожар на 4-м этаже в служебном помещении. Спасатели эвакуировали 37 человек, пострадавших нет, площадь возгорания достигла 20 кв. м.
В больнице в Киеве ночью произошел пожар на 4-м этаже. Спасатели эвакуировали 37 человек, пострадавших нет, ообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
Возгорание возникло вчера, в 23:54 на улице Загоровская. "Пожар произошел на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Пожарные спасли 37 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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