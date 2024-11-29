В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию посольства рф

Беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства в Стокгольме в ночь на 29 ноября. Инцидент произошел после того, как вандалы атаковали шведское посольство в москве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dagens Nyheter.

Детали

Охранники посольства подняли тревогу в 2.15 ночи. "Мы подняли вертолет на поиски дрона, но не смогли его найти. Мы поговорили с сотрудником посольства, который подтвердил, что была сброшена краска", - заявил представитель полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

Пока что инцидент квалифицирован как вандализм, однако посольство расположено рядом с аэропортом, поэтому правоохранительные органы могут также применить статью о нарушении закона об авиации.

Напомним

В четверг вечером посольство Швеции в москве подверглось вандализму со стороны трех мужчин, которые бросали бутылки и распыляли краску на территории посольства. Никто не пострадал, а подозреваемые в совершении преступления были арестованы.