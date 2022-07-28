В США состоялась мировая премьера приквела «Игры Престолов» - «Дом дракона»

Детали

Детали сюжета первого эпизода «Дом дракона», который выйдет 21 августа, держится в тайне.

События приквела «Дом Дракона» происходит несколькими годами ранее в той же вселенной фэнтези-книг Джорджа Р. Р. Мартина, изображающей дни славы предков популярных персонажей «Игры Престолов», таких как Дейенерис Таргариен.

Райан Кондал, выступающий как шоураннер нового сериала, сказал, что было «очень трудно» закончить оригинальную «Игру Престолов», но ее приквел — это «совершенно новое приключение, за 170 лет до того».