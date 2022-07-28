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09:00 • 24733 просмотра

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14 марта, 19:57 • 107928 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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14 марта, 14:57 • 140354 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США состоялась мировая премьера приквела «Игры Престолов» - «Дом дракона»

В США состоялась мировая премьера приквела «Игры Престолов» - «Дом дракона»

Киев • УНН

 • 511151 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Создатели и звезды приквела «Игры Престолов» - «Дом дракона представили новое творение HBO на мировой премьере в Лос-Анджелесе в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Детали сюжета первого эпизода «Дом дракона», который выйдет 21 августа, держится в тайне.

События приквела «Дом Дракона» происходит несколькими годами ранее в той же вселенной фэнтези-книг Джорджа Р. Р. Мартина, изображающей дни славы предков популярных персонажей «Игры Престолов», таких как Дейенерис Таргариен.

Райан Кондал, выступающий как шоураннер нового сериала, сказал, что было «очень трудно» закончить оригинальную «Игру Престолов», но ее приквел — это «совершенно новое приключение, за 170 лет до того».

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