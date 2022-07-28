В США відбулась світова прем'єра приквела «Гри Престолів» - «Будинок дракона»

Деталі

Деталі сюжету першого епізоду «Будинок дракона», що вийде 21 серпня, тримається в таємниці.

Події приквелу «Будинок Дракона» відбувається кількома роками раніше у тому ж всесвіті фентезі-книг Джорджа Р. Р. Мартіна, зображує дні слави предків популярних персонажів «Гри Престолів», таких як Дейєнеріс Таргарієн.

Райан Кондал, який виступає як шоураннер нового серіалу, сказав, що було «дуже важко» закінчити оригінальну «Гру Престолів», але її приквел — це «цілком нова пригода, за 170 років до того».