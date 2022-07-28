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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35437 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81630 перегляди

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В США відбулась світова прем'єра приквела «Гри Престолів» - «Будинок дракона»

В США відбулась світова прем'єра приквела «Гри Престолів» - «Будинок дракона»

Київ • УНН

 • 511153 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Творці та зірки приквела «Гри Престолів» - «Будинок дракона представили нове творіння HBO на світовій прем'єрі в Лос-Анджелесі в середу. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Деталі сюжету першого епізоду «Будинок дракона», що вийде 21 серпня, тримається в таємниці.

Події приквелу «Будинок Дракона» відбувається кількома роками раніше у тому ж всесвіті фентезі-книг Джорджа Р. Р. Мартіна, зображує дні слави предків популярних персонажів «Гри Престолів», таких як Дейєнеріс Таргарієн.

Райан Кондал, який виступає як шоураннер нового серіалу, сказав, що було «дуже важко» закінчити оригінальну «Гру Престолів», але її приквел — це «цілком нова пригода, за 170 років до того».

Українські Національні Новини

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