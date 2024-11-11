В США, в результате стрельбы в университете в Алабаме один человек погиб, 16 раненых

25-летний Хакес Мирик из Монтгомери был взят под стражу, когда покидал место стрельбы в кампусе.

Пишет УНН со ссылкой на ABC.

Детали

В результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время празднования встречи выпускников в университете Таскиги в Алабаме, США, один человек погиб и 16 получили ранения.

Было осуществлено, - 25-летнего Джакеза Мирика из Монтгомери, по словам властей США, обвинили в хранении автомата. Оружие нашли, когда Мирик покинул место стрельбы.

Не указано, был ли Мирик студентом исторически темнокожего колледжа, где произошла стрельба.

ФБР присоединилось к расследованию и заявило, что ищет информацию от общественности, а также любые видео свидетелей, которые могут иметь. Он создал веб-сайт, чтобы люди могли загружать видео.

Напомним,

В одном из районов Киева произошла стрельба, есть задержанные.

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