В США, в результате стрельбы в университете в Алабаме один человек погиб, 16 раненых
Киев • УНН
В университете Таскиги в Алабаме во время празднования встречи выпускников произошла стрельба. 25-летний подозреваемый задержан, ФБР проводит расследование и собирает видео доказательства.
25-летний Хакес Мирик из Монтгомери был взят под стражу, когда покидал место стрельбы в кампусе.
Пишет УНН со ссылкой на ABC.
Детали
В результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время празднования встречи выпускников в университете Таскиги в Алабаме, США, один человек погиб и 16 получили ранения.
Было осуществлено, - 25-летнего Джакеза Мирика из Монтгомери, по словам властей США, обвинили в хранении автомата. Оружие нашли, когда Мирик покинул место стрельбы.
Не указано, был ли Мирик студентом исторически темнокожего колледжа, где произошла стрельба.
ФБР присоединилось к расследованию и заявило, что ищет информацию от общественности, а также любые видео свидетелей, которые могут иметь. Он создал веб-сайт, чтобы люди могли загружать видео.
Напомним,
В одном из районов Киева произошла стрельба, есть задержанные.
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