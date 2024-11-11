В США, в результате стрельбы в университете в Алабаме один человек погиб, 16 раненых

ukenru
Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 63011 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 137712 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 170084 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 182651 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 181235 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 225957 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 133665 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128726 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121567 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 192759 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Салливан: путин, возможно, еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

Салливан: путин, возможно, еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

00:53 • 87647 просмотра
Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома

Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома

01:25 • 105680 просмотра
Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

02:07 • 106586 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается

05:06 • 81007 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 116366 просмотра
публикации
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 116366 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 225958 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 169654 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 192759 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 193856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 18832 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

16:47 • 61641 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

12:49 • 71462 просмотра
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября 2024, 11:28 • 103404 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 102211 просмотра
Актуальное
В США, в результате стрельбы в университете в Алабаме один человек погиб, 16 раненых

В США, в результате стрельбы в университете в Алабаме один человек погиб, 16 раненых

Киев  •  УНН

09:23 • 4270 просмотра

Read in English

В университете Таскиги в Алабаме во время празднования встречи выпускников произошла стрельба. 25-летний подозреваемый задержан, ФБР проводит расследование и собирает видео доказательства.

25-летний Хакес Мирик из Монтгомери был взят под стражу, когда покидал место стрельбы в кампусе.

Пишет УНН со ссылкой на ABC.

Детали

В результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время празднования встречи выпускников в университете Таскиги в Алабаме, США, один человек погиб и 16 получили ранения.

Было осуществлено, - 25-летнего Джакеза Мирика из Монтгомери, по словам властей США, обвинили в хранении автомата. Оружие нашли, когда Мирик покинул место стрельбы.

Не указано, был ли Мирик студентом исторически темнокожего колледжа, где произошла стрельба.

ФБР присоединилось к расследованию и заявило, что ищет информацию от общественности, а также любые видео свидетелей, которые могут иметь. Он создал веб-сайт, чтобы люди могли загружать видео.

Напомним,

В одном из районов Киева произошла стрельба, есть задержанные.

Иран отрицает заговор с целью убийства Трампа9 ноября 2024, 21:39 • 31420 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
alabamaАлабама
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты