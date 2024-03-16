В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель

У самолета Boeing 737-800, приземлившегося в аэропорту города Медфорда (США, штат Орегон), не было одной внешней панели. Рейс United из Сан-Франциско благополучно приземлился. О проблеме стало известно во время послеполетного осмотра, пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Отмечается, что аэропорт приостанавливал работу, чтобы проверить взлетно-посадочную полосу на наличие обломков, но их не обнаружили. Отсутствие детали было обнаружено на нижней части самолета в месте, где крыло соединяется с корпусом возле шасси.

Boeing отказалась комментировать информацию. Компания только прикрепила ссылку на информацию о самолете, с которым произошел инцидент. В частности там говорится, что ему более 25 лет.

Дополнение

В последние месяцы в США произошло несколько инцидентов с самолетами Boeing. В январе у модели Max 9 в воздухе оторвалась боковая панель, произошла разгерметизация и экипажу пришлось совершить экстренную посадку. В марте Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.

Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда