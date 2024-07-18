В США россиянин приговорен к 3 годам заключения за отмывание денег и контрабанду военной микроэлектроники для рф. Об этом сообщает Офис прокурора США, передает УНН.

Детали

В США россиянин Максим Марченко приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное приобретение для российских организаций большого количества американской микроэлектроники военного назначения. Марченко признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс подчеркнул, что этот приговор является важным шагом в борьбе с теми, кто пытается обойти законы США для получения доступа к чувствительным технологиям. Уильямс отметил несокрушимую решимость его офиса привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон и использует мошеннические схемы для оказания поддержки вражескому военному потенциалу.

Максим Марченко руководил сетью подставных компаний в Гонконге, которые незаконно приобрели микроэлектронику для российских заказчиков. Он использовал обманные тактики, чтобы скрыть истинный конечный пункт назначения технологий, имеющих военные применения, такие как очки ночного видения и системы тепловой оптики.

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