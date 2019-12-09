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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 396 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103119 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73591 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115977 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146390 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147271 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140235 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В США умер кукловод, озвучивавший героев "Улицы Сезам"

В США умер кукловод, озвучивавший героев "Улицы Сезам"

Киев  •  УНН

 • 21204 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Американский кукловод Кэрролл Спинни голосом которого говорят персонажи желтая Большая Птица и зеленый монстр Оскар с детской передачи "Улица Сезам" (Sesame Street), скончался в США на 86-м году жизни. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении некоммерческой организации Sesame Workshop, которая является создателем передачи, передает УНН.

“Кэрролл Спинни, легендарный кукловод, который стоит за образами Большого Птицы и Оскара, скончался сегодня, 8 декабря, в возрасте 85 лет в своем доме в (штате) Коннектикут после того, как некоторое время страдал дистонией”, — говорится в сообщении. У Спинни остались жена Дебра, трое детей и четверо внуков.

Спинни родился в 1933 году в городе Уолт (штат Массачусестс). Он с детства увлекался созданием кукольных спектаклей. После встречи в 1969 году с создателем “Маппет-шоу” Джимом Хэнсен Спинни приступил к кукловодству для “Улицы Сезам” и занимался озвучкой и кукольной игрой в проекте до 2018 года, когда вышел на пенсию.

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“До того, как я попал в „Улицы Сезам“, мне не казалось, что я занимаюсь чем-то важным”, — сказал он, покидая детскую передачу. В 2014 году на экраны вышел документальный фильм “Я — Большая Птица История Кэрролла Спинни”.

Напомним, сценарист и продюсер сериала “Альф” умер в возрасте 67 лет.

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