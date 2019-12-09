В США помер ляльковод, що озвучив героїв "Вулиці Сезам"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американський ляльковод Керролл Спінні, голосом якого розмовляють персонажі жовтий Великий Птах і зелений монстр Оскар з дитячої передачі "Вулиця Сезам" (Sesame Street), помер в США на 86-му році життя. Про це йдеться в поширеній в неділю заяві некомерційної організації Sesame Workshop, яка є творцем передачі, передає УНН.
“Керролл Спінні, легендарний ляльковод, який стоїть за образами Великого Птаха та Оскара, помер сьогодні, 8 грудня, у віці 85 років у своєму будинку в (штаті) Коннектикут після того, як деякий час страждав дистонією”, — йдеться в повідомленні. У Спінні залишилися дружина Дебра, троє дітей і четверо онуків.
Спінні народився у 1933 році в місті Уолт (штат Массачусестс). Він з дитинства захоплювався створенням лялькових вистав. Після зустрічі в 1969 році з творцем “Маппет-шоу” Джимом Хенсен Спінні приступив до кукловодства для “Вулиці Сезам” і займався озвученням і лялькової грою у проекті аж до 2018 року, коли вийшов на пенсію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ляльковода дитячої передачі “Вулиця Сезам” звинувачують у педофілії
“До того, як я потрапив до „Вулиці Сезам“, мені не здавалося, що я займаюся чимось важливим”, — сказав він, покидаючи дитячу передачу. У 2014 році на екрани вийшов документальний фільм “Я — Велика Птах: Історія Керролла Спінні”.
Нагадаємо, сценарист і продюсер серіалу “Альф” помер у віці 67 років.