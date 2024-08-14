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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США полицейского обвиняют в убийстве беременной женщины

В США полицейского обвиняют в убийстве беременной женщины

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 03:45  •  3688 просмотра

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В Колумбусе, штат Огайо, полицейскому предъявили обвинение в убийстве 21-летней беременной женщины. Такию Янг застрелили при попытке побега после подозрения в краже из магазина.

Американскому полицейскому предъявили обвинение в стрельбе и убийстве беременной женщины в городе Колумбус, штат Огайо. Женщине по имени Такия Янг был 21 год и она была на 25 неделе беременности. Ее застрелили в августе прошлого года, пишет BBC, передает УНН.

Детали

На видеозаписи с бодикамеры полицейского видно, что Янг пыталась скрыться с места происшествия, когда полиция собиралась ее допросить. Ее подозревали в краже из продуктового магазина. Полицейский стоял перед капотом автомобиля и выстрелил в Янг, когда она ехала навстречу.

Сейчас прокуратура выдвинула обвинения полицейскому и считает, что у них достаточно доказательств, чтобы уличить его виновным в убийстве. Он отрицает свою вину.

У Лівії сталася масова стрілянина, девʼятеро людей загинуло9 августа 2024, 22:32 • 80451 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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