В США полицейского обвиняют в убийстве беременной женщины

Американскому полицейскому предъявили обвинение в стрельбе и убийстве беременной женщины в городе Колумбус, штат Огайо. Женщине по имени Такия Янг был 21 год и она была на 25 неделе беременности. Ее застрелили в августе прошлого года, пишет BBC, передает УНН.

Детали

На видеозаписи с бодикамеры полицейского видно, что Янг пыталась скрыться с места происшествия, когда полиция собиралась ее допросить. Ее подозревали в краже из продуктового магазина. Полицейский стоял перед капотом автомобиля и выстрелил в Янг, когда она ехала навстречу.

Сейчас прокуратура выдвинула обвинения полицейскому и считает, что у них достаточно доказательств, чтобы уличить его виновным в убийстве. Он отрицает свою вину.

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