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В США после курения электронных сигарет умерли уже 17 человек

Киев • УНН

 • 16505 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Количество смертей в США из-за курения электронных сигарет возросло до 17 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

В США после курения электронных сигарет умерли уже 17 человек

"В среду в Алабаме объявили о первой смерти из-за болезни легких, связанной с вейпингом, что привело к росту общего количества подтвержденных случаев в США до 17", - говорится в сообщении.

По данным Департамента общественного здоровья в Алабаме, умерший был совершеннолетним.

"Пока ведется расследование этой эпидемии, самым безопасным вариантом было бы воздержаться от использования любых электронных сигарет или вейпов", - сказал директор по охране здоровья доктор Скотт Харрис.

Во вторник сообщалось о смерти жителя Вирджинии, который также умер из-за использования электронной сигареты. Другие смерти происходили в разных штатах США, в виде вспышки болезней легких, вызванных испарениями. Так, случаи зарегистрировали в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссиссипи и Небраске.

"Американские центры контроля и профилактики заболеваний объявили на прошлой неделе, что агентству известно о 805 подтвержденных и возможных случаях поражения легких, связанных с употреблением электронных сигарет в 46 штатах и Виргинских островах США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретная причина возникновения вспышки пока остается неизвестной.

Напомним, что ранее УНН сообщал о трех умерших после курения электронных сигарет.

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