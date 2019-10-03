В США після куріння електронних сигарет померли вже 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кількість смертей у США через куріння електронних сигарет зросла до 17 осіб, передає УНН із посиланням на CNN.
"В середу у Алабамі оголосили про першу смерть через хворобу легенів, пов’язану з вейпінгом, що призвело до зростання загальної кількості підтверджених випадків у США до 17", - йдеться у повідомленні.
За даними Департаменту громадського здоров’я у Алабамі, померлий був повнолітнім.
"Поки ведеться розслідування цієї епідемії, найбезпечнішим варіантом було б утриматись від використання будь-яких електронних сигарет чи вейпів", - сказав директор з охорони здоров'я доктор Скотт Харріс.
У вівторок повідомлялось про смерть жителя Вірджинії, який також помер через використання електронної сигарети. Інші смерті відбувались в різних штатах США, у вигляді спалаху хвороб легенів, які викликані випарами. Так, випадки зареєстрували у Каліфорнії, Канзасі, Орегоні, Іллінойсі, Індіані, Міннесоті, Міссурі, Флориді, Джорджиї, Міссіссіпі та Небрасці.
"Американські центри контролю та профілактики захворювань оголосили минулого тижня, що агентству відомо про 805 підтверджених та ймовірних випадків ураження легенів, пов’язаних із вживанням електронних сигарет у 46 штатах та Віргінських островах США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що конкретна причина виникнення спалаху поки залишається невідомою.
Нагадаємо, що раніше УНН повідомляв про трьох померлих після куріння електронних сигарет.