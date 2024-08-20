В США демонстранты требуют прекращения огня в Газе: после прорыва через заборы DNC несколько человек арестованы - СМИ

Накануне десятки протестующих прорвались через ограждение по периметру Национального съезда Демократической партии, что привело к кратковременной конфронтации с полицией. По данным RTL Television, полиция вмешалась, арестованы четыре митингующих.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters и RTL.

Детали

Тысячи пропалестинских протестующих собрались в понедельник в парке Чикаго, в нескольких минутах ходьбы от Объединенного центра, здания, где позже вечером состоится Национальный съезд Демократической партии (DNC). В дальнейшем, десятки людей прорвали часть ограждения по периметру Демократической национальной конвенции, сообщил свидетель из телекомпании Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас находятся на месте событий, и дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления - сказал представитель администрации Чикаго.

Сообщается, что четыре человека были арестованы, пишет RTL.

Детали

Конференция Демократической партии длится всего четыре дня. По словам американского корреспондента Эрика Мутана, присутствие нескольких бывших президентов-демократов и выдающихся членов Демократической партии создаст «совершенно другую атмосферу».

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