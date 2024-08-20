В США демонстранты требуют прекращения огня в Газе: после прорыва через заборы DNC несколько человек арестованы - СМИ
Киев • УНН
В Чикаго тысячи пропалестинских демонстрантов собрались возле места проведения съезда Демократической партии. Десятки протестующих прорвали ограждение, что привело к столкновениям с полицией и арестам.
Накануне десятки протестующих прорвались через ограждение по периметру Национального съезда Демократической партии, что привело к кратковременной конфронтации с полицией. По данным RTL Television, полиция вмешалась, арестованы четыре митингующих.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters и RTL.
Детали
Тысячи пропалестинских протестующих собрались в понедельник в парке Чикаго, в нескольких минутах ходьбы от Объединенного центра, здания, где позже вечером состоится Национальный съезд Демократической партии (DNC). В дальнейшем, десятки людей прорвали часть ограждения по периметру Демократической национальной конвенции, сообщил свидетель из телекомпании Reuters.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас находятся на месте событий, и дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления
Сообщается, что четыре человека были арестованы, пишет RTL.
Детали
Конференция Демократической партии длится всего четыре дня. По словам американского корреспондента Эрика Мутана, присутствие нескольких бывших президентов-демократов и выдающихся членов Демократической партии создаст «совершенно другую атмосферу».
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