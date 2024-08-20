Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

В Чикаго задержали протестующих, которые прорвали баррикаду во время Национального съезда Демократической партии. Об этом пишет NBC Chicago, передает УНН.

Детали

Полиция Чикаго задержала нескольких протестующих, которые прорвали баррикаду возле арены, где проходит Национальный съезд Демократической партии. Инцидент произошел, когда группа активистов сумела преодолеть внешний периметр безопасности, однако внутреннее ограждение вокруг места проведения мероприятия прорвать не удалось.

Согласно сообщению NBC Chicago, на кадрах видно, как несколько протестующих перелезают через ограждение, тогда как другие участники акции скандируют лозунги и стучат по забору. Полиция, экипированная в защитное снаряжение, быстро вмешалась и взяла под стражу несколько человек. Точное количество задержанных пока не разглашается.

Протест был одним из семи санкционированных мероприятий, запланированных на неделю. Основные требования протестующих касались прав палестинцев, прекращения войны в Газе и сокращения американской помощи Израилю. Также среди участников были представители различных левых движений, включая климатических активистов, социалистов, антирасистские организации и группы, поддерживающие права ЛГБТ+ сообщества.

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