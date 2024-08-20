В собственность государства вернули заповедные земли Цуманской пущи стоимостью 330 млн гривен
Киев • УНН
Луцкая окружная прокуратура добилась возвращения государству 40 га земель Цуманской пущи стоимостью 330 млн грн. Участки незаконно передали в коммунальную собственность и аренду, отнеся к сельхозземель.
Заповедные земли Цуманской пущи в Волынской области площадью почти 40 га и стоимостью 330 млн гривен возвращены государству, сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.
Луцкая окружная прокуратура Волынской области в суде добилась возвращения в собственность государства земельных участков природно-заповедного фонда площадью почти 40 га стоимостью 330 млн грн
Прокуроры установили, что на основании незаконных решений органов власти и местного самоуправления земельные участки, которые находились в пользовании Киверцовского национального природного парка «Цуманская пуща», безосновательно отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.
Их передали в коммунальную собственность, а впоследствии - в аренду субъекту хозяйствования.
У власність держави повернули 35 га землі на Київщині, пов'язаних з екслідером ОПЗЖ13 августа 2024, 11:19 • 14765 просмотров