В собственность государства вернули заповедные земли Цуманской пущи стоимостью 330 млн гривен

Заповедные земли Цуманской пущи в Волынской области площадью почти 40 га и стоимостью 330 млн гривен возвращены государству, сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.

Луцкая окружная прокуратура Волынской области в суде добилась возвращения в собственность государства земельных участков природно-заповедного фонда площадью почти 40 га стоимостью 330 млн грн - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Прокуроры установили, что на основании незаконных решений органов власти и местного самоуправления земельные участки, которые находились в пользовании Киверцовского национального природного парка «Цуманская пуща», безосновательно отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.

Их передали в коммунальную собственность, а впоследствии - в аренду субъекту хозяйствования.

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