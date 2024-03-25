В ск рф требуют ареста еще троих обвиняемых в нападении на "Крокус Сити холл"

следственный комитет россии попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Как следует из материалов, переданных в суд, обвиняемые - два брата и их отец Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы. Непосредственная роль обвиняемых пока неясна.

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Напомним

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в россии за последние два десятилетия.

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