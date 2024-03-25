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В ск рф требуют ареста еще троих обвиняемых в нападении на "Крокус Сити холл"
Как следует из материалов, переданных в российский суд, обвиняемые - два брата и их отец Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы. Непосредственная роль обвиняемых пока неясна.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей
В Верховную Раду подан законопроект, регулирующий работу социальных сетей, таких как Telegram, в Украине, требует раскрытия информации о владельцах и источниках финансирования, а также ограничивает использование платформ с непрозрачной структурой собственности.
Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой
Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, но российский посол не явился на вызов Польши для объяснения инцидента.
Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР
Благодаря собственным беспилотникам-камикадзе Украина заставила российский флот бежать из акватории Крыма, несмотря на отсутствие мощного военно-морского флота.
В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой
Мать украинской прыгуньи на батуте Светланы Мальковой погибла во время российского ракетного обстрела Николаева. Минмолодьспорта и НОК Украины осудили убийство россиянами мамы украинской атлетки.
В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи
Европейский Союз отверг попытки россии связать Украину с недавним терактом в Подмосковье, призвав рф не использовать это нападение как повод для эскалации агрессии против Украины или внутренних репрессий.
Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась
Сообщалось о десяти жертвах, в том числе 16-летней девушке, после российской атаки на Печерский район Киева: двое были госпитализированы, восемь получили помощь на месте, но сообщения о том, что кто-то оказался под завалами, не подтвердились.
На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго
Из-за значительных повреждений, нанесенных ракетными ударами рф, понадобятся годы, чтобы восстановить Днепровскую ГЭС.
россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления
россияне запустили программу подготовки "государственных служащих" для работы в оккупационных администрациях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, поскольку не смогли найти достаточное количество советников, а выпускники стали легитимными мишенями для Движения сопротивления.
Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский
Президент Зеленский отметил, что Украина ожидает от СБУ большей эффективности, в частности в отказе российским кораблям действовать в восточной части Черного моря, и высоко оценил боеготовность и эффективность СБУ в защите Украины от коллаборационистов, расследовании военных преступлений и усилении способности в сфере киберзащиты.