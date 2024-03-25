песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

пресс-секретарь кремля дмитрий песков уклонился от ответа на вопрос о том, является ли теракт в подмосковье результатом провала российских спецслужб. Об этом сообщает CNN и передает УНН.

Детали

На вопрос журналистов, является ли нападение на концертный зал Крокус Сити Холл на окраине Москвы, "провалом спецслужб?", представитель Кремля Дмитрий Песков ответил следующее:

Сейчас в сети очень много эмоционального, истеричного, провокационного контента. Понятно, что эта чудовищная трагедия вызывает много эмоций, но, к сожалению, наш мир показывает, что ни один город или страна не могут быть полностью защищены от угрозы терроризма - сказал пресс-секретарь кремля

По словами пескова, "спецслужбы работают без устали",

Они справляются со всеми угрозами, со всеми вызовами, с которыми сталкивается наша страна - добавил он.

Напомним

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в россии за последние два десятилетия.