В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

На вопрос о возможных пытках в отношении подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл", представитель Кремля Дмитрий Песков не предоставил ответа. Об этом передает CNN и сообщает УНН.

Детали

В москве проходит судебное заседание в отношении четырех предполагаемых преступников, которые считаются ответственными за теракт в подмосковье, в результате которого погибло по меньшей мере 137 человек.

На видео из суда заметно, что обвиняемые имеют видимые следы насилия: синяки, опухшее лицо, забинтованная голова в крови, один из них находится в инвалидной коляске и с закрытыми глазами". Ранее в сети появились видео и фото, которые свидетельствуют о пытках. Что с ними произошло и как вы можете это прокомментировать? - спросил журналист CNN.

Но представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать этот вопрос.

Я оставлю этот вопрос без ответа - ответил Песков.

Дополнение

Во время телефонного разговора с журналистами в понедельник Пескова спросили: "Как вы можете объяснить тот факт, что ИГИЛ не была упомянута официальными лицами среди версий этого теракта?"

Представитель кремля ответил, что "расследование продолжается", но "пока ни одной целостной версии не озвучено, обсуждаются лишь предварительные данные".

Никаких версий пока не выдвинуто - добавил он.

Песков прокомментировал заявления о взятии на себя ответственности, которое прозвучало в субботу из-за связанного с ИГИЛ информационного агентства Amaq:

Ведется расследование. Еще раз повторяю, здесь нужно дождаться информации от наших официальных правоохранительных органов, которые занимаются этим делом - сказал спикер кремля.

Напомним,

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в россии за последние два десятилетия.

В результате стрельбы в подмосковном концертном зале погибло и получило ранения много людей. США заявили, что нет никаких признаков причастности Украиныи.