У Симферополе в доме крымского татарина провели обыски

"Опять обыски! Сейчас на Маршала Жукова, в Тофика Абдулгазиева. На объездной, ул.Новая, 28 Мечети, кладбища оскверняют, Кораны рвут, крымских татар обыскивают и арестовывают - кому живется весело, кто пойдет 6 мая на праздник есть халявные чебуреки с лопаты и делать массовку счастливых татар ?! " - написал он.

Как сообщал УНН, в Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков.