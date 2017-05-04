У Симферополе в доме крымского татарина провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Симферополе, в доме крымского татарина, российские силовики провели обыски. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook, передает УНН.
"Опять обыски! Сейчас на Маршала Жукова, в Тофика Абдулгазиева. На объездной, ул.Новая, 28 Мечети, кладбища оскверняют, Кораны рвут, крымских татар обыскивают и арестовывают - кому живется весело, кто пойдет 6 мая на праздник есть халявные чебуреки с лопаты и делать массовку счастливых татар ?! " - написал он.
Как сообщал УНН, в Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков.