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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34515 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Сімферополі в домі кримського татарина провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В Сімферополі, в домі кримського татарина, російські силовики провели обшуки. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook, передає УНН.

В Сімферополі в домі кримського татарина провели обшуки

“Знову обшуки! Зараз на Маршала Жукова, в Тофіка Абдулгазіева. На об’їзній, вул.Нова, 28. Мечеті, кладовища оскверняють, Корани рвуть, кримських татар обшукують і заарештовують — кому живеться весело, привільно, хто піде 6 травня на свято їсти халявні чебуреки з лопати і робити масовку щасливих татар?!” — написав він.

Як повідомляв УНН, у Бахчисараї арештували двох кримських татар після обшуків.

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