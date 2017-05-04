В Сімферополі в домі кримського татарина провели обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Сімферополі, в домі кримського татарина, російські силовики провели обшуки. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook, передає УНН.
“Знову обшуки! Зараз на Маршала Жукова, в Тофіка Абдулгазіева. На об’їзній, вул.Нова, 28. Мечеті, кладовища оскверняють, Корани рвуть, кримських татар обшукують і заарештовують — кому живеться весело, привільно, хто піде 6 травня на свято їсти халявні чебуреки з лопати і робити масовку щасливих татар?!” — написав він.
Як повідомляв УНН, у Бахчисараї арештували двох кримських татар після обшуків.