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В Силах обороны готовится новая система кадрового продвижения без привязки к званиям

В Силах обороны готовится новая система кадрового продвижения без привязки к званиям

Киев  •  УНН

 • 7099 просмотра

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Зеленский анонсировал изменения в системе кадрового продвижения в Силах обороны, где должности не будут привязаны к званиям. Также сообщил об успехах системы «Армия+», которой уже воспользовались 410 тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Силах безопасности и обороны готовится новое решение, которое позволит занимать должности без привязки к званиям. Об этом Зеленский сказал выступая в ВР во время представления «План устойчивости», передает УНН.

Детали

«Удалось реализовать один из действенных, на наш взгляд, обеспечение уважения к воинам внутри подразделений ВСУ. Уже работает система электронных переводов в армии. За первые дни ее работы в «Армия+» было согласовано уже более 500 переводов. В целом одним только приложением «Армия+» воспользовалось уже 410 тыс. наших воинов, а всего в системе 1400 воинских частей. Через приложение обработано 25 тыс. рапортов. Готовится в Силах обороны также новое кадровое продвижение без привязки званий к должностям. Это пример того, что цифровизация во всех сферах нашей государственной жизни является действительно действенным инструментом не просто упрощения процессов и преодоления бюрократии, но и объединением людей, построения доверия между государством и нашим обществом. Я поручил командованию Сил обороны проработать распространение функционала «Армия+» на все Силы обороны, в частности Национальную гвардию Украины», - сказал Зеленский.

Он отметил, что прежде всего это касается переводов.

«Изменение управления людьми в ВСУ, НГУ, а также распространение лучших практик управления, которые применяются в одних подразделениях, и все другие элементы Сил обороны является центральной задачей оборонной политики нашего государства. Каждый командир сейчас отвечает одно и то же на вопрос, что нужно в первую очередь - это личный состав, это люди, это комплектация наших бригад, это обучение. Мы не должны бояться говорить о сложных вещах и проблемах в армии. Эффективные решения возможны только при условии честного разговора. О мобилизации. О бронировании. О СЗЧ. Проблемы надо преодолевать, а не замалчивать. Причины - выяснять и убирать. Министерство обороны и военное командование должны избрать и назначить военного омбудсмена - личность, которая будет пользоваться доверием общества. Я жду этого в ближайшее время.

Внутри Сил обороны нужны конфиденциальные возможности для воинов решить проблемы, возникающие из-за нарушения прав», - добавил Зеленский.

Напомним,

Зеленский заявил о поиске конвенционных инструментов сдерживания России без ядерного оружия. В 2024 году планируется изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война