В Сербии на парламентских выборах подсчитали 80% бюллетеней: Вучич уже объявил о победе своей коалиции

В Сербии подсчитали 80% бюллетеней парламентских выборов. По данным институтов исследования общественного мнения CeSID и Ipsos, лидирует коалиция Александара Вучича - "Сербия не должна останавливаться". Он уже объявил о победе своей коалиции на внеочередных парламентских выборах. Об этом пишет издание DW, передает УНН.

Детали

Президент Сербии Александар Вучич в ночь на понедельник, 18 декабря, объявил о победе коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", возглавляемой сербской прогрессивной партией (SNS), на внеочередных парламентских выборах в стране.

"Со 127 мандатами у нас будет абсолютное большинство в парламенте", - заявил Вучич,

При этом, после подсчета 80% бюллетеней коалиция Вучича набирает 46% голосов. Это на два процентных пункта больше, чем на прошлых парламентских выборах, которые состоялись в Сербии 20 месяцев назад. Как отмечают наблюдатели, если этот результат сохранится, коалиция Вучича может получить большинство мест в однопалатном парламенте Сербии.

На втором месте - оппозиционная группа "Сербия против насилия". По последним подсчетам она набрала 23% голосов избирателей, которые дают ей право на минимум 57 мест в парламенте.

Ранее

УНН сообщал, что по подсчетам 65,1% бюллетеней парламентских выборов лидирует коалиция Александара Вучича - "Сербия не должна останавливаться" с 46,6%.

Контекст

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах. Явка на выборах в Сербии на 18:00 по местному времени составила 51,93%.

Избиратели избирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина.