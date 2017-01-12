В.Семеренко не попала в состав сборной Украины на женскую эстафету
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В немецком Рупольдинге продолжится пятый этап Кубка мира-2016/17 по биатлону эстафетной гонкой среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
Женская сборная Украины будет иметь 3-й стартовый номер и выступит в таком составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.
Стоит отметить, что в состав не попала Валентина Семеренко, которая должна впервые стартовать в нынешнем сезоне в рамках пятого этапа Кубка мира.
Напомним, гонка начнется в 15:30.
Как сообщал УНН, в мужской эстафете украинская сборная заняла четвертое место.