В.Семеренко не потрапила до складу збірної України на жіночу естафету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У німецькому Рупольдингу продовжиться п'ятий етап Кубку світу-2016/17 з біатлону естафетною гонкою серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
Жіноча збірна України матиме 3-й стартовий номер і виступить у такому поєднанні: Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна.
Варто зазначити, що до складу не потрапила Валентина Семеренко, яка має вперше стартувати у нинішньому сезоні в рамках п'ятого етапу Кубка світу.
Нагадаємо, гонка розпочнеться о 15:30.
Як повідомляв УНН, у чоловічій естафеті українська збірна посіла четверту сходинку.