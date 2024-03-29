В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент

Фрагменты, похоже, от летательного аппарата (дрона), были обнаружены на сельскохозяйственной территории на Большом острове Брэила (Insula Mare a Brăilei) на реке Дунай 28 марта, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Фрагменты, которые, похоже, происходят от летательного аппарата (дрона), были обнаружены на сельскохозяйственной территории на Большом острове Бреила 28 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Министерство национальной обороны Румынии, как указано, расследует инцидент совместно со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности 29 марта 2024 года в соответствии с конкретными оперативными процедурами.

Напомним

В ночь на 29 марта 2024 года армия рф нанесла мощный ракетно-авиационный удар "по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА: всего - 99 средств воздушного нападения", в том числе и дронами. 84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников типа Shahed и 26 ракет, были уничтожены.

Справочно

Румынский уезд Брэила, где лежит остров, находится недалеко от территории Молдовы и Украины.