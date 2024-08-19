В ростовской области прогремел еще один взрыв на нефтебазе, которую накануне атаковали украинские дроны
Киев • УНН
На нефтебазе в Ростовской области РФ, атакованной украинскими дронами, произошел новый взрыв. Пожар продолжается вторые сутки, пострадали 18 пожарных, объявлен режим ЧС.
На нефтебазе в ростовской области рф, которую вчера атаковали Силы обороны Украины, взорвался еще один резервуар с топливом. Пожар продолжается уже вторые сутки. Об этом пишут местные российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Местные сообщают, что сегодня на нефтебазе прогремел еще один мощный взрыв, вероятно, это загорелся еще один резервуар с топливом.
Как пишут росСМИ, в результате инцидента пострадали 18 пожарных. 5 в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 оказана медицинская помощь. Также в городе объявлен режим ЧС.
Кроме того, росСМИ сообщают, что резервуары на нефтебазе в Пролетарске были полным, поэтому потушить пожар фактически невозможно - нужно ждать несколько дней, когда выгорит все топливо.
Дополнение
Тушение пожара на нефтебазе "ФГКУ комбинат „Кавказ" в городе Пролетарск ростовской области, которая была атакована дронами-камикадзе в ночь на 18 августа, продолжается уже вторые сутки.
Из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.
Напомним
Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.