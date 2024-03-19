В российском курске после "хлопка" начались перебои со "светом"

После "хлопка" в российском курске временные перебои с электроснабжением. Службы начинают ликвидацию последствий. Об этом сообщил губернатор курской области роман старовойт, передает УНН.

старовойт напомнил, что "приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред".

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Впоследствии старовойт добавил, что российская ПВО якобы уничтожила зенитную управляемую ракету С-200 над территорией курской области.

Он также добавил, что еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot якобы уничтожена над территорией белгородщины.

В российском курске и белгороде "хлопок": что известно