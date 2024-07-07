В подгоренском районе воронежской области пылает склад боеприпасов, на видео очевидцев слышны взрывы от разрыва боеприпасов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщения местных пабликов.

Детали

В воронежской области рф хлопок: БПЛА атаковали склад боеприпасов в подгоренском районе.

Местный губернатор заявил, что "началась детонация взрывоопасных объектов", а жителей района готовят к эвакуации. По его словам, в ночь на 7 июля в небе над регионом сбивали беспилотники. Во время падения обломков возник пожар на одном из складов.

На видео, которое выкладывают в сеть местные жители, снять БПЛА, которые летят в сторону склада.

Напомним

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