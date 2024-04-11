В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области

В курской области рф в ночь на 11 апреля подвергся атаке беспилотников михайловский горно-обогатительный комбинат в железногорске, пишут местные Telegram-каналы. Тем временем губернатор руслан старовойт сообщает о якобы сбитии 3 БПЛА в фатежском районе, передает УНН.

"Сообщают, что сегодня ночью атаке со стороны ВСУ подверглась гражданская инфраструктура железногорского ГОКа", - говорится в сообщении местного Telegram-канала.

В свою очередь губернатор руслан старовойт заявил, что ночью в фатежском районе курской области якобы были сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа. Информации о пострадавших и разрушениях, как утверждает губернатор, нет.

Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу