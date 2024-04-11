В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  24463 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  129892 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  125076 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  115970 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  93175 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115475 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115460 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114454 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108199 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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4 апреля 2024, 15:10  •  422433 просмотра

В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области

Горно-обогатительный комбинат в железногорске курской области россии ночью подвергся атаке беспилотников.

Новости Мира •   •  16825 просмотра
В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области

В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА

Во время ночной атаки над Житомирской областью уничтожили несколько вражеских воздушных целей, потерь не зафиксировано.

Война •   •  19774 просмотра
В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА

В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов

542 ребенка погибли и более 1289 получили ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине с февраля 2022 года.

Общество •   •  18150 просмотра
В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов

Враг ночью ударил четырьмя ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения в промышленной зоне

Ночью российские войска выпустили четыре ракеты по Селидово Донецкой области, повредив промышленную зону, но обошлось без жертв.

Общество •   •  17832 просмотра
Враг ночью ударил четырьмя ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения в промышленной зоне

В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО, обошлось без повреждений - ОВА

В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО.

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В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО, обошлось без повреждений - ОВА

Посол США в Украине отреагировала на массированную атаку рф: "Необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь"

Украина столкнулась с очередной массированной российской атакой на свою критическую инфраструктуру. Посол США в Украине призвала к усилению противовоздушной обороны Украины и увеличению американской помощи.

Война •   •  18504 просмотра
Посол США в Украине отреагировала на массированную атаку рф: "Необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь"

Во время ночной атаки рф угроза не обошла Прикарпатье, обошлось без пострадавших - ОВА

В Ивано-Франковской области во время массированной ракетной атаки россии 11 марта украинские силы противовоздушной обороны нейтрализовали несколько воздушных целей противника, не допустив никаких жертв.

Война •   •  15667 просмотра
Во время ночной атаки рф угроза не обошла Прикарпатье, обошлось без пострадавших - ОВА

Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий по помощи Украине - спикер Джонсон

Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий для помощи Украине, но консенсус по пакету помощи Украине пока не достигнут.

политика •   •  19338 просмотра
Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий по помощи Украине - спикер Джонсон

россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз

Два украинских подземных хранилища были атакованы врагом рано утром 11 апреля, но они продолжают работать, никто из работников не пострадал, а специалисты работают над устранением последствий.

Война •   •  20093 просмотра
россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз

На Полтавщине за сутки тревога длилась более 10 часов: без разрушений инфраструктуры и пострадавших - ОВА

Воздушная тревога в Полтавской области за сутки длилась более 10 часов, без повреждений инфраструктуры и жертв.

Общество •   •  16821 просмотра
На Полтавщине за сутки тревога длилась более 10 часов: без разрушений инфраструктуры и пострадавших - ОВА