Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу

В рф БпЛА упал на здание больницы, вызвав пожар. Об этом сообщает губернатор игорь артамонов, передает УНН.

Детали

По информации, в рф беспилотный летательный аппарат упал на здание строящегося терапевтического корпуса в селе доброе липецкой области. Инцидент привел к возгоранию на площади 4 квадратных метров. Впоследствии пожар ликвидировали. Однако были зафиксированы некоторые повреждения здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Добавим

Ранее на территории липецкой области рф был объявлен режим воздушной опасности.

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