В России возле вулкана на Камчатке обнаружили вертолет Robinson после авиакатастрофы

В России вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от города Петропаловск-Камчатский обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, передает УНН.

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По факту авиационного происшествия организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о наличии каких-либо повреждений судна и количество пострадавших уточняется. Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Российские СМИ пишут, что на борту вертолета находился один пилот и он не пострадал.

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