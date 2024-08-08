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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России возле вулкана на Камчатке обнаружили вертолет Robinson после авиакатастрофы

В России возле вулкана на Камчатке обнаружили вертолет Robinson после авиакатастрофы

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 04:25  •  3373 просмотра

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Возле вулкана Малый Семячик на Камчатке найден лежащий на боку вертолет Robinson. Начата проверка по факту авиационного происшествия, причины и обстоятельства устанавливаются.

В России вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от города Петропаловск-Камчатский обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа.  Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, передает УНН.

Детали

По факту авиационного происшествия организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о наличии каких-либо повреждений судна и количество пострадавших уточняется. Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Российские СМИ пишут, что на борту вертолета находился один пилот и он не пострадал.

У Непалі впав гелікоптер, п'ять людей загинули - ЗМІ 7 августа 2024, 17:40 • 20800 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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