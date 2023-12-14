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В россии рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 03:00  •  19420 просмотра

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В Государственную Думу рф внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках на фоне рекомендаций гинекологам государственных клиник пропагандировать роды и дебатов о стимулировании врачей к отказу от абортов.

В Госдуму рф внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом пишет ряд росссийских СМИ, передаёт УНН.

Детали

Россицкие медиа отмечают, что сейчас в их стране на частные клиники приходится одна пятая от всех процедур искусственного прерывания беременности. В государственных же клиниках пациенткам сложно отстоять свои права на аборт. Кроме того, Минздрав рф выдал рекомендации всем гинекологам в гос клиниках рассказывать пациенткам о плюсах деторождения.

По мнению некоторых российских чиновников сокращение числа абортов должно позитивно сказать на демографической ситуации страны в целом. Тк, по их мнению, такой запрет повысит общую рождаемость.

Однако, российские демографы твердят обратное, и постоянно указывают на то, что ограничение доступа к абортам или их полный запрет не приведет к стабильному увеличению рождаемости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в курской области рф приняли законопроект о запрете "пропаганды" абортов

Контекст

В ноябре стало росСМИ сообщали о письме патриарха Кирилла в Госдуму. В обращении к политикам священнослужитель просил законодательно запретить аборты в частных клиниках.

За последние четыре месяца от абортов уже отказались частные клиники пяти субъектов рф включая аннексированный Крым. Еще в четырех субъектах ввели административные штрафы за "склонение" женщин к абортам. 

Кроме того, накануне вице-спикер Госдумы Толстой рассуждал о том, что бы учредить премии врачам за отговаривание женщин от абортов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
У росії розглянуть законопроєкт про заборону абортів у приватних клініках
Russia to consider bill to ban abortions in private clinics
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