В россии рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Киев • УНН
В Государственную Думу рф внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках на фоне рекомендаций гинекологам государственных клиник пропагандировать роды и дебатов о стимулировании врачей к отказу от абортов.
В Госдуму рф внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом пишет ряд росссийских СМИ, передаёт УНН.
Детали
Россицкие медиа отмечают, что сейчас в их стране на частные клиники приходится одна пятая от всех процедур искусственного прерывания беременности. В государственных же клиниках пациенткам сложно отстоять свои права на аборт. Кроме того, Минздрав рф выдал рекомендации всем гинекологам в гос клиниках рассказывать пациенткам о плюсах деторождения.
По мнению некоторых российских чиновников сокращение числа абортов должно позитивно сказать на демографической ситуации страны в целом. Тк, по их мнению, такой запрет повысит общую рождаемость.
Однако, российские демографы твердят обратное, и постоянно указывают на то, что ограничение доступа к абортам или их полный запрет не приведет к стабильному увеличению рождаемости.
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Контекст
В ноябре стало росСМИ сообщали о письме патриарха Кирилла в Госдуму. В обращении к политикам священнослужитель просил законодательно запретить аборты в частных клиниках.
За последние четыре месяца от абортов уже отказались частные клиники пяти субъектов рф включая аннексированный Крым. Еще в четырех субъектах ввели административные штрафы за "склонение" женщин к абортам.
Кроме того, накануне вице-спикер Госдумы Толстой рассуждал о том, что бы учредить премии врачам за отговаривание женщин от абортов.
В россии рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках
В Государственную Думу рф внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках на фоне рекомендаций гинекологам государственных клиник пропагандировать роды и дебатов о стимулировании врачей к отказу от абортов.
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