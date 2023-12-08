В курской области рф приняли законопроект о запрете "пропаганды" абортов

Курская областная дума приняла законопроект о запрете "побуждения" женщин к абортам. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Документ внес в думу губернатор роман старовойт. По словам министра здравоохранения курской области екатерины письменной, он предусматривает запрет "пропаганды" абортов и образа жизни чайлдфри, например, "агрессивную информацию" об этом в социальных сетях.

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За нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан для граждан, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Дополнение

Кампания по ограничению права на аборт в россии продолжается уже давно. В частности, некоторые регионы запретили аборты в частных клиниках, а некоторые ввели штрафы за "вызывание" абортов

Кроме того, в нескольких регионах частные клиники якобы добровольно решили не делать аборты.

В то же время спикер совета федерации валентина матвиенко заявила, что российские власти "точно не пойдут по пути" запрета и криминализации абортов.

Напомним

Депутат российской госдумы султан хамзаев предложил давать деньги женщинам, отказавшимся от искусственного прерывания беременности. Парламентарий предложил после родов передавать ребенка российскому государству