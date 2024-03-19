В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно

В россии временно исполняющим обязанности главнокомандующего военно-морского флота назначили командующего северного флота адмирала александра моисеева, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Моисеев был официально представлен на церемонии по случаю дня моряка-подводника в кронштадте.

Он заменит адмирала николая евменова, который командовал флотом с 2019 года.

Дополнение

Ранее росСМИ сообщали о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии.

Как проанализировали в британской разведке, николая евменова отправили в отставку после серии значительных потерь российских кораблей, в частности "Сергея Котова" 5 марта.

Справочно

александр моисеев прослужил на российских атомных подводных лодках более 29 лет. В 2018 году был назначен командующим черноморским флотом, а в 2019 году - северным флотом. Кавалер высшей награды россии - героя российской федерации.