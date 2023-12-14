В россии на "вакантную" должность командира уничтоженного крейсера "москва" назначили нового человека

Орбан отбрасывает связь между деньгами ЕС для Венгрии и вопросами по Украине

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что нет никакой связи между выделением Венгрии 10,2 млрд евро от ЕС и финансированием Украины или переговорами о членстве в ЕС. Он предложил искать финансирование для Украины вне бюджета ЕС.