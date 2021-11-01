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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25421 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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В российском Новочеркасске заключенные устроили акт самосожжения

Киев • УНН

 • 18408 просмотра

Киев. 1 ноября. УНН. В российской исправительной колонии номер 14 "Хотунок" произошло чрезвычайное происшествие. Двое осужденных залезли на крышу здания и подожгли себя. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал "Mash".

В российском Новочеркасске заключенные устроили акт самосожжения

Детали

Двое отчаянных остались живы, но получили ожоги. Обстоятельства происшествия выясняются. О причинах такого шага заключенных не сообщается.

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