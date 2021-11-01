В российском Новочеркасске заключенные устроили акт самосожжения
Киев • УНН
Киев. 1 ноября. УНН. В российской исправительной колонии номер 14 "Хотунок" произошло чрезвычайное происшествие. Двое осужденных залезли на крышу здания и подожгли себя. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал "Mash".
Детали
Двое отчаянных остались живы, но получили ожоги. Обстоятельства происшествия выясняются. О причинах такого шага заключенных не сообщается.
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