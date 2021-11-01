В російському Новочеркаську ув'язнені влаштували акт самоспалення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В російській виправній колонії номер 14 "Хотунок" сталася надзвичайна подія. Двоє засуджених залізли на дах будівлі та підпалили себе. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал "Mash".
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Обидва відчайдухи залишилися живими, але дістали опіки. Обставини події з'ясовуються. Про причини такого кроку в'язнів не повідомляється.
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