В России поезд столкнулся со школьным автобусом, есть погибшие

Авария произошла на нерегулируемом переезде в Нововаршавского районе, в микроавтобусе ехали 10 детей. Погибли водитель и сопровождающий, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Подробности ДТП до сих пор устанавливаются.

Как сообщал УНН, три человека погибли, множество людей получили ранения в результате ДТП в провинции Хэбэй на севере Китая.