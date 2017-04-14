В России поезд столкнулся со школьным автобусом, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. При столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Омской области, два человека погибли, еще один, по предварительным данным, пострадал, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Авария произошла на нерегулируемом переезде в Нововаршавского районе, в микроавтобусе ехали 10 детей. Погибли водитель и сопровождающий, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Подробности ДТП до сих пор устанавливаются.
Как сообщал УНН, три человека погибли, множество людей получили ранения в результате ДТП в провинции Хэбэй на севере Китая.