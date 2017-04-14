В Росії поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. При зіткненні вантажного поїзда зі шкільним мікроавтобусом на залізничному переїзді в Омській області, двоє людей загинули, ще один, за попередніми даними, постраждав, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Аварія сталася на нерегульованому переїзді в Нововаршавскому районі, в мікроавтобусі їхали 10 дітей. Загинули водій і супроводжуючий, одну дитину доставили в лікарню в стані середньої тяжкості.
Подробиці ДТП досі встановлюються.
Як повідомляв УНН, три людини загинули, безліч людей отримали поранення в результаті ДТП в провінції Хебей на півночі Китаю.